В Норвегии намерены подать жалобу в CAS на FIDE из-за допуска россиян

Глава Норвежской шахматной федерации Лассе Эстебе Левик заявил, что организация намерена оспорить решение Международной шахматной федерации (FIDE) по вопросу допуска россиян и подала жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает NRK.

«Мы решили создать рабочую группу для изучения возможности подачи жалобы в CAS. Многие согласны с тем, что это необходимо сделать, но есть опасение, что затраты могут оказаться слишком высокими. Мы полностью зависим от финансирования и надежных партнеров. Мы непременно хотим, чтобы это дело рассматривалось в суде», — заявил Левик.

14 декабря Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. Однако позднее в тот же день стало известно, что окончательное решение по допуску российских шахматистов примут после переговоров с Международным олимпийский комитетом (МОК).

Ранее в НОК Украины заявили что, спортсмены не будут бойкотировать турниры с участием россиян.