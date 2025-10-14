На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость подготовки автомобиля к зиме

РИА Новости: подготовка автомобиля к зиме обойдется в 38 тысяч рублей
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Подготовка автомобиля к зиме в России обойдется в 38 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

«При расчете комплекта товаров на один легковой автомобиль (4 автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для зимней подготовки авто выходит 38018 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года», - выяснили аналитики.

До этого эксперты объяснили, для кого подходят шипованные шины, а для кого — «липучка».

По их словам, шипованная резина идеальна для тех, кто часто ездит за городом или живет в регионах с суровыми зимами. У таких шин есть ряд плюсов, к примеру лучшее сцепление на льду и на укатанном снегу. Однако шипованные колеса достаточно шумные на асфальте.

Что касается фрикционных шин или «липучки», они являются идеальным вариантом для жителей городов, поскольку хорошо ведут себя на мокром асфальте и рыхлом снегу. При этом заметно проигрывают шипам на гололеде.

Ранее автолюбителям рассказали, какие узлы и агрегаты авто выводят из строя перепады температур.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами