Названа стоимость подготовки автомобиля к зиме

Подготовка автомобиля к зиме в России обойдется в 38 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

«При расчете комплекта товаров на один легковой автомобиль (4 автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для зимней подготовки авто выходит 38018 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года», - выяснили аналитики.

До этого эксперты объяснили, для кого подходят шипованные шины, а для кого — «липучка».

По их словам, шипованная резина идеальна для тех, кто часто ездит за городом или живет в регионах с суровыми зимами. У таких шин есть ряд плюсов, к примеру лучшее сцепление на льду и на укатанном снегу. Однако шипованные колеса достаточно шумные на асфальте.

Что касается фрикционных шин или «липучки», они являются идеальным вариантом для жителей городов, поскольку хорошо ведут себя на мокром асфальте и рыхлом снегу. При этом заметно проигрывают шипам на гололеде.

Ранее автолюбителям рассказали, какие узлы и агрегаты авто выводят из строя перепады температур.