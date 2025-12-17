На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин регулярно связывал скотчем сына сожительницы и поплатился

В Гатчине мужчина издевался над маленьким пасынком, связывая его скотчем
true
true
true
close
Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Гатчине отчим связывал скотчем маленького сына сожительницы и поплатился. Об этом сообщает СУ СКР по Ленинградской области.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) возбудили в отношении 37-летнего жителя Гатчины.

По данным следствия, мужчина умышленно неоднократно связывал скотчем своего пасынка 2019 года рождения с целью причинить ребенку физические и психические страдания.

Подозреваемого уже задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц органов профилактики», — уточнили в ведомстве.

Ранее россиянин избивал 16-летнюю дочь и довел ее до психического расстройства.

