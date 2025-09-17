На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водителям объяснили, для кого подходят шипы, а для кого — «липучка»

В ОСН выяснили, что шипованная резина подходит для загородных поездок
Евгений Биятов/РИА Новости

В преддверии холодного сезона Общественная Служба Новостей выяснила у экспертов, для кого больше подходит шипованная резина, а для кого — «липучка».

К слову, вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов в беседе с газетой «Известия» напомнил, что оптимальное время для замены шин на зимние наступает при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха ниже +7°C, что соответствует примерно +2...+3°C ночью и +9...+10°C днем.

Специалисты объясняют, что шипованная резина идеально подходит тем, кто часто ездит за городом или живет в регионах с суровыми зимами. У таких шин есть ряд плюсов, к примеру лучшее сцепление на льду и по укатанном снегу. Однако шипованные колеса достаточно шумные на асфальте.

Что касается фрикционных шин или «липучки», они являются идеальным вариантом для жителей городов, поскольку хорошо ведут себя на мокром асфальте и рыхлом снегу. Однако заметно проигрывают шипам на гололеде.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин до этого рассказал, как подготовить автомобиль к зиме. Помимо замены резины, он посоветовал проверить состояние щеток стеклоочистителя и нанести антидождь на лобовое стекло.

Кроме того, стоит заполнить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Если климат очень жесткий, то необходимо залить в двигатель масло с индексом 0, например 0W-20 или 0W-30, отметил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зимнему путешествию.

