Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зимнему путешествию

В Роскачестве рассказали, что должно быть в машине во время зимних путешествий

Перед дальней поездкой нужно провести детальный осмотр автомобиля. Об этом RT рассказали представители Роскачества и Росстандарта.

«В автомобиле обязательно должно быть пускозарядное устройство — специальный прибор, который играет роль «пауэрбанка» для запуска двигателя.

Кроме того, важно иметь стеклоомывающую жидкость (незамерзайку)», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, это средство водители должны держать про запас. Также следует внимательно изучать его состав и покупать незамерзайку только в проверенных местах.

В Роскачестве и Росстандарте напомнили, что в машине в зимнее время должны быть провода для прикуривания, буксировочный трос и автомобильная лопата. Помимо этого, нужно иметь аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и докатку, которая отличается меньшим диаметром и толщиной по сравнению со штатным колесом.

По словам специалистов, перед дальним путешествием следует провести детальный осмотр автомобиля: проверить уровень масла и тормозной жидкости, а также состояние колес.

Ранее рассказали, как ухаживать за автомобилем зимой.