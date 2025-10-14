«Бил в грудь»: появились подробности жесткого нападения на жительницу Казани

В Казани велосипедист избил женщину и изрезал ее ножом

В Казани водитель электровелосипеда избил и изрезал женщину на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Все произошло возле гимназии № 94 на улице Восстания. По данным «Базы», 34-летняя Ирина Ш. на BMW X6 привезла ребенка в школу, проводила и уже собиралась уезжать. В это время к зданию подъехал неизвестный на электровелосипеде. Он припарковался, подкараулил женщину и напал на нее — бил в шею и грудь», — говорится в сообщении.

По информации канала, прохожие помогли женщине. Пострадавшей оказалась жена предпринимателя из династии строителей. Ее муж, сын влиятельного в республике коммерсанта, владеет несколькими компаниями, занимается строительством дорог и автомагистралей.

Также сообщается, что сейчас жительница Казани находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов ищут нападавшего.

До этого появились кадры нападения, которые запечатлела уличная камера.

