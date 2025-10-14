Казанец изрезал женщину на парковке, и это попало на видео

В Казани на видео попало, как мужчина изрезал женщину на парковке

В Казани неизвестный мужчина с ножом напал на женщину на парковке возле школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Женщина проводила ребенка до входа в гимназию на улице Восстания, а после на нее набросился мужчина», — рассказали местные жители.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина подходит к женщине на парковке, несколько раз ударяет ножом и убегает. На записи также заметно, как казанка сопротивляется и падает на землю.

По словам очевидцев, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую женщину. В настоящее время правоохранители устанавливают подробности произошедшего.

