Видео: владивостокец испугал ребенка, когда напал на его мать на дороге

В Приморье водитель напал на женщину и ребенка после дорожного конфликта
Во Владивостоке мужчина напал на женщину и ребенка после дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток и Приморье».

«Инцидент произошел сегодня около 16:10 в районе Второй Речки. По словам пострадавшей, водитель на темном автомобиле грубо подрезал ее на перекрестке, где с его полосы поворачивать налево было запрещено», — говорится в сообщении.

По информации канала, когда водительница решила предупредить нарушителя, нажав на клаксон, мужчина стал выкрикивать оскорбления, а затем заблокировал женщине проезд. После произошедшего владивостокец вышел из автомобиля и попытался ударить водительницу. В этот момент в салоне находился ребенок, который «сильно» испугался.

По словам очевидцев, нарушитель уехал после того, как за женщину и ребенка заступился другой автомобилист. Пострадавшая обратился в полицию, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

Ранее казанец изрезал женщину на парковке, и это попало на видео.

