Орчанин проехал по городу на крыше автомобиля и попал на видео

В Орске сняли на видео мужчину, который ехал по улице верхом на автомобиле

В Орске мужчина проехал по улице, сидя на крыше автомобиля. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал »Оренбург Инцидент».

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что к перекрестку подъезжает автомобиль Mazda, на крыше которого сидит человек. Дождавшись включения зеленого сигнала светофора, водитель автомобиля с пассажиром на крыше поворачивает налево и продолжает движение. Пассажир на крыше при этом помахал рукой окружающим.

