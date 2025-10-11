На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орчанин проехал по городу на крыше автомобиля и попал на видео

В Орске сняли на видео мужчину, который ехал по улице верхом на автомобиле
В Орске мужчина проехал по улице, сидя на крыше автомобиля. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал »Оренбург Инцидент».

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что к перекрестку подъезжает автомобиль Mazda, на крыше которого сидит человек. Дождавшись включения зеленого сигнала светофора, водитель автомобиля с пассажиром на крыше поворачивает налево и продолжает движение. Пассажир на крыше при этом помахал рукой окружающим.

До этого в приморском Артеме подростки залили водителя автобуса из перцового баллончика в ответ на замечание об их непристойном поведении.

Также в Москве на Кутузовском проспекте пассажир такси передумал ехать на вокзал, с ножом отобрал у водителя машину и направился в ночной клуб.

Ранее скорая помощь с пациентом застряла на пароме из-за «левого» рейса за грузовиком со скотиной.

