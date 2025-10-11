На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: на Кутузовском проспекте пассажир отнял у таксиста машину и уехал в ночной клуб

На Кутузовском проспекте в Москве пассажир отобрал Hyundai и уехал в клуб
true
true
true

В Москве полицейские задержали 36-летнего мужчину, который под угрозой ножа отобрал Hyundai у водителя, чтобы поехать в ночной клуб. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Согласившись подвезти мужчину из Подмосковья на один из столичных вокзалов, водитель, занимавшийся перевозкой пассажиров на автомобиле Hyundai Solaris, принадлежавшем его родственнику, не подозревал, что станет жертвой разбойного нападения», — отмечается в сообщении ведомства.

На Кутузовском проспекте в Москве пассажир достал нож и выгнал таксиста из автомобиля. Затем он сам сел за руль. Машину обнаружили позднее в Наставническом переулке. Задержанному ранее судимому мужчине предъявили обвинение в разбое. Он помещен под стражу.

Ранее в Беслане девушка без прав наехала на 9-летнего самокатчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами