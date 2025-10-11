Видео: на Кутузовском проспекте пассажир отнял у таксиста машину и уехал в ночной клуб

На Кутузовском проспекте в Москве пассажир отобрал Hyundai и уехал в клуб

В Москве полицейские задержали 36-летнего мужчину, который под угрозой ножа отобрал Hyundai у водителя, чтобы поехать в ночной клуб. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Согласившись подвезти мужчину из Подмосковья на один из столичных вокзалов, водитель, занимавшийся перевозкой пассажиров на автомобиле Hyundai Solaris, принадлежавшем его родственнику, не подозревал, что станет жертвой разбойного нападения», — отмечается в сообщении ведомства.

На Кутузовском проспекте в Москве пассажир достал нож и выгнал таксиста из автомобиля. Затем он сам сел за руль. Машину обнаружили позднее в Наставническом переулке. Задержанному ранее судимому мужчине предъявили обвинение в разбое. Он помещен под стражу.

