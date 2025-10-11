На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скорая с пациентом застряла на пароме под Астраханью из-за «левого» рейса за скотом

Под Астраханью паром со скорой помощью ушел с маршрута за грузовиком со скотом
Telegram-канал «Астрахань online»

В Икрянинском районе Астраханской области паромщики отклонились от маршрута, чтобы забрать с острова грузовик со скотом в кузове. В это время на пароме находился автомобиль скорой помощи с пациентом. Об этом сообщает Telegram-канал «Астрахань online».

«В Астраханской области паром занимался частным извозом, рискуя жизнью больного человека. В социальных сетях стала активно распространяться видеозапись, на которой машина скорой помощи попала в неприятный инцидент на пароме в селе Трудфронт», — отмечается в публикации.

На опубликованном видео видно, что паром причаливает к берегу, где его ожидает бортовая машина, приспособленная для перевозки скота. Автор видео сетует на то, что паромщики отклонились от маршрута в момент, когда на пароме находился медицинский автомобиль, и на такую переправу потребуется значительное время.

Ранее на МКАД произошло ДТП с четырьмя машинами.

