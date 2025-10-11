На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трех мужчин без признаков жизни нашли в «Ладе Калине» в Иркутской области

В Иркутской области на АЗС нашли трех мужчин без признаков жизни
Telegram-канал «Babr Mash»

В автомобиле Lada Kalina, припаркованном на АЗС в Иркутской области, обнаружены тела трех мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Мужчин без признаков жизни нашли люди в посёлке Магистральный — вызвали скорую и полицию», — отмечается в публикации.

По предварительной версии, мужчины отравились угарным газом после того, как заснули в заведенном автомобиле. Ведется расследование инцидента. На опубликованных кадрах с места происшествия виден универсал Lada Kalina с поднятым капотом. Рядом лежит тело человека.

До этого в Киеве в собственном Lamborghini Urus нашли тело крупнейшего криптобизнесмена Украины Константина Ганича (Кости Кудо). Рядом с ним лежало оружие.

Ранее в Приморье подростки залили водителя автобуса из перцового баллончика

