Автоэксперт объснил, кому следует обувать зимние шины раньше срока

Менять колеса на зимние следует при устойчивой температуре +5 °С днем. Однако, живущим за городом, необходимо переобуваться раньше. Такой совет в интервью RT дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«У них и температурный режим ниже. И где-то на проселочных дорогах проходимость ниже», — объяснил специалист.

Он напомнил, что летняя резина при низких температурах перестает работать, поскольку становится «дубовой» и не обеспечивает должного сцепления с асфальтом.

До этого эксперты объяснили, для кого подходят шипы, а для кого — «липучка».

По их словам, шипованная резина идеальна для тех, кто часто ездит за городом или живет в регионах с суровыми зимами. У таких шин есть ряд плюсов, к примеру лучшее сцепление на льду и на укатанном снегу. Однако шипованные колеса достаточно шумные на асфальте.

Что касается фрикционных шин или «липучки», они являются идеальным вариантом для жителей городов, поскольку хорошо ведут себя на мокром асфальте и рыхлом снегу. При этом заметно проигрывают шипам на гололеде.

Ранее автолюбителям рассказали, какие узлы и агрегаты авто выводят из строя перепады температур.