Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие узлы и агрегаты авто выводят из строя перепады температур

«Рольф» назвал 6 узлов и агрегатов авто, ломающихся из-за перепадов температур
close
Shutterstock/Gorodenkoff

Весной автомобили начинают массово ломаться из-за нестабильной температуры. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Аккумулятор — первый кандидат на замену. При понижении температуры химические процессы внутри АКБ замедляются. А если ночью минус, а днем снова плюс — пластины начинают разрушаться быстрее», — сообщила Трушкова.

По ее словам, при резких колебаниях температур может пробить радиатор или сломаться крышка расширительного бачка. Кроме того, подобные перепады негативно влияют на вязкость масла. Также чувствительны к скачкам температуры сальники двигателя, коробки передач и полуоси. Во время таких перепадов резина теряет свою эластичность, и могут появиться трещины.

Эксперт сообщает о проблемах с электрикой. Так, контакты «потеют», часто из-за скопления конденсата и стареющих разъемов могут глючить датчики ABS, ESP и парктроники. Помимо этого, при похолодании снижается давление в шинах.

Ранее назвали 10 китайских брендов с самыми качественными автомобилями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами