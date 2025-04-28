Россиянам рассказали, какие узлы и агрегаты авто выводят из строя перепады температур

Весной автомобили начинают массово ломаться из-за нестабильной температуры. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Аккумулятор — первый кандидат на замену. При понижении температуры химические процессы внутри АКБ замедляются. А если ночью минус, а днем снова плюс — пластины начинают разрушаться быстрее», — сообщила Трушкова.

По ее словам, при резких колебаниях температур может пробить радиатор или сломаться крышка расширительного бачка. Кроме того, подобные перепады негативно влияют на вязкость масла. Также чувствительны к скачкам температуры сальники двигателя, коробки передач и полуоси. Во время таких перепадов резина теряет свою эластичность, и могут появиться трещины.

Эксперт сообщает о проблемах с электрикой. Так, контакты «потеют», часто из-за скопления конденсата и стареющих разъемов могут глючить датчики ABS, ESP и парктроники. Помимо этого, при похолодании снижается давление в шинах.

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