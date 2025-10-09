В Петербурге агрессивная женщина заблокировала машину реанимации

В Санкт-Петербурге женщина заблокировала проезд машине реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Крайне агрессивная женщина не пропускала машину реанимации в узком дворе на Октябрьской набережной — просто отказывала в многочисленных просьбах медиков отойти назад, рассказали нам очевидцы. По словам местных, пока водитель скорой сидел за рулем и давил на гудок, из тачки напротив выпрыгнула неадекватная и начала лупасить по капоту машины реанимации», — говорится в публикации.

Позднее медикам удалось уговорить спутника женины уступить дорогу. Однако ей это не понравилось, и она снова заблокировала проезд. В итоге женщина все же решила отойти.

До этого в Уфе произошло ДТП с автомобилем скорой помощи, пострадали пять человек.

В Госавтоинспекции уточнили, что в массовой аварии пострадали пять человек. Водитель, фельдшер и пациент, которые находились в медицинском автомобиле, госпитализированы. Водителю и пассажиру Volkswagen оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Ранее на западе Москвы произошло ДТП со скорой.