Volkswagen вырвал колесо у машины скорой помощи при ДТП в Уфе

В Уфе произошло массовое ДТП со скорой помощью, пострадали пятеро
Госавтоинспекция Башкортостана

В Уфе произошло ДТП с автомобилем скорой помощи, пострадали пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Башкортостана».

«По предварительным данным, на ул. Маршала Жукова столкнулись автомобиль скорой помощи Газель Next, Volkswagen Polo и Lada Granta, — отмечается в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, что в массовой аварии пострадали пять человек. Водитель, фельдшер и пациент, которые находились в медицинском автомобиле, госпитализированы. Водителю и пассажиру Volkswagen оказана медицинская помощь на месте происшествия.

На кадрах с последствиями аварии видно, что у медицинской «Газели» вырвана передняя подвеска в районе места водителя, включая колесо. Также смят водительский дверной проем.

По предварительной информации, скорая двигалась с включенными спецсигналами, когда в нее врезался Volkswagen, водитель которого поворачивал налево, уточняет Telegram-канал Mash Batash. В районе места аварии образовалась крупная пробка.

Ранее в Новосибирске пассажир автобуса проспал свою остановку и избил палкой водителя.

