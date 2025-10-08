Подросток на квадроцикле сбил двух детей и просил его отпустить

Mash: подросток на квадроцикле сбил двух детей в Люберцах

Подросток на квадроцикле сбил двух четырехлетних детей в поселке Красково в Люберцах, пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По данным Mash, за рулем был юноша 16–17 лет, рядом сидел его приятель. Родители пострадавших схватили гонщиков и передали их полиции — те плакали и просили отпустить», — говорится в публикации.

Подробностей о пострадавших и их состоянии Mash не приводил.

Другой случай произошел 24 августа. В Курганской области катание на квадроцикле по дороге общего пользования закончилось для детей больницей.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что подросток 2014 года рождения вместе с ребенком 2024 года рождения, управляя квадроциклом, не справился с управлением, в результате чего опрокинулся.

Детей доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Информация о полученных ими травмах и их состоянии отсутствовала.

Ранее в Подмосковье 13-летний гонщик на квадроцикле сбил двух женщин.