В Москве закрыли движение трамваев на Волоколамском шоссе после потопа в тоннеле

В Москве отменили трамваи на Волоколамском шоссе после подтопления тоннеля

В Москве временно остановили движение трамваев через тоннель под каналом имени Москвы на время ремонтных работ, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В ночь с 8 на 9 октября с 21:00 до 6:00 трамваи не будут ходить по Волоколамскому шоссе через канал им. Москвы. Маршрут трамвая 6 в это время работать не будет», — отмечается в сообщении.

Трамваи будут ходить по укороченному маршруту 6к через метро «Сходненская» к Восточному мосту от остановки «Братцево». От метро «Сокол» до «Братцево» запущены автобусы маршрута 06. Также для проезда по Волоколамскому шоссе можно пользоваться автобусами е30, е30к, т70, 88, 356, н12, указали в Дептрансе.

До этого стало известно, что в тоннеле на Волоколамском шоссе произошлоподтопление путей. Проезжая часть дороги, предназначенная для автомобилей, осталась свободной от воды.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП.