Россияне не успеют привезти авто из Китая до роста утильсбора из-за пробок

Пробки на границе с КНР не дадут россиянам привезти авто до повышения утильсбора
Geely

Россияне пожаловались на пробки на границе с Китаем, из-за которых они не успеют растаможить машины до повышения утильсбора с 1 ноября. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Альбину из Иванова, которая 1 сентября заказала машину Geely Galaxy Starship 7.

«Тогда стоимость льготного утильсбора составляла 3,4 тыс. рублей. 12 сентября появился законопроект, предполагающий, что с 1 ноября утильсбор повысят в несколько раз. Из-за пробок на границе с Китаем машину не успеют ввезти в Россию и растаможить ее до ноября. Теперь Альбина должна будет заплатить 750 тыс. рублей», — говорится в публикации.

По словам Альбина, она и ее семья «в шоке». Россиянка отметила, что их никто не предупредил заранее о повышении утильсбора.

«У нас двое маленьких детей, мы продали свой старый автомобиль и хотели ездить на новом. Что делать теперь просто не представляем», — рассказала Альбина.

До этого многодетный россиянин Артур Вагапов рассказал «Газете.Ru», что рискует остаться без автомобиля из-за новой методики расчета утильсбора.

Ранее россиянка оказалась в долговой яме из-за реформы утильсбора на иномарки.

