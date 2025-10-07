Многодетный отец может лишиться автомобиля из-за повышения утильсбора

Многодетный россиянин Артур Вагапов рассказал «Газете.Ru», что рискует остаться без автомобиля из-за новой методики расчета утильсбора, которая начнет действовать с 1 ноября.

По словам пострадавшего, его семье перестало хватать места в обычном пятиместном паркетнике. Мужчина сообщил, что долго копил деньги и выбрал трехлетний гибрид Toyota Highlander из Китая. Он заключил договор и оплатил покупку 11 сентября, а на следующий день стало известно о реформе утильсбора.

«Обратного пути уже нет. Срок поставки машины 11 ноября, то есть после повышения утильсбора. Машина должна была обойтись в 3,2 млн рублей, растаможка — в 740 тыс. рублей, а утильсбор — в 5,2 тыс. рублей. В ноябре сумма утильсбора для меня увеличится до 2,5 млн рублей. Такими средствами я не обладаю и нахожусь в растерянности, что делать с автомобилем, куда его девать», — рассказал Вагапов.

Он призвал дать водителям больше времени, чтобы они смогли привезти автомобили из-за границы по прежним тарифам утильсбора.

