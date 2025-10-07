На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске пассажир избил палкой водителя автобуса, проспав свою остановку

Pavel Golovkin/AP

В Новосибирске пассажир автобуса напал с палкой на водителя после того, как пропустил свою остановку. Об этом сообщается на сайте регионального управления Росгвардии.

«Как выяснили росгвардейцы, 35-летний мужчина проспал свою остановку. Прибыв на конечную «Чемской бор», водитель разбудил пассажира, однако тот стал вести себя неадекватно и оскорблять его нецензурной бранью. После этого, гражданин вышел из салона и, вернувшись с палкой в руках, нанес удар водителю автобуса», — отмечается в сообщении.

При задержании пассажир оказывал сопротивление росгвардейцам. При мужчине также обнаружили складной нож. В итоге нарушитель был доставлен в отдел полиции. Водитель автобуса написал заявление о нападении.

До этого в Новосибирске пассажир трамвая напал на кондуктора, а затем избил пассажирку ногами. В частности, он начал топтать ей голову.

Ранее в Подмосковье подростки забросали автобус камнями и выложили видеозапись в интернет.

