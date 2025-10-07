Видео: новосибирец ногами растоптал голову пассажирке трамвая

В Новосибирске пьяный мужчина напал на кондуктора и избил ногами пассажирку, которая заступилась за него. Об этом сообщает «КП — Новосибирск».

«Как утверждают очевидцы, конфликт вспыхнул из-за того, что долго выходил чек об оплате. Нетрезвый мужик набросился на кондуктора, повредил кассовый аппарат, распылил в салоне перцовый баллончик, а затем напал на пассажирку, которая пыталась заступиться за кондуктора», — говорится в публикации.

Судя по кадрам, пьяный мужчина вытолкал женщину из салона транспорта и принялся топтать ее голову ногами, пока его не оттащил другой человек. Женщина получила серьезные травмы. Кадры с дракой опубликовало сообщество «Инцидент Новосибирск».

До этого в Санкт-Петербурге иностранец громко кричал во время поездки в автобусе, его сняли на видео.

«Я гражданин США, не имеете права», — кричал пассажир.

По информации СМИ, мужчина устроил скандал после того, как кондуктор попросил оплатить проезд. На опубликованных кадрах слышно, как иностранец громко кричит, при этом в общественном транспорте находятся люди.

Ранее в Подмосковье подростки «обстреляли» автобус.