В Подмосковье подростки «обстреляли» автобус и сняли это на видео

В Шатуре подростки закидали камнями автобус и выложили видео в сеть

В Подмосковье подростки закидали камнями пассажирский автобус. Об этом сообщает МК.

«Глупейшие создания в Шатуре обстреляли автобус, а потом выложили это в сеть. Видимо, думают, что это круто. У полиции совсем другое мнение», — говорится в публикации.

Судя по кадрам, группа несовершеннолетних закидала автобус камнями. После этого подростки скрылись.

