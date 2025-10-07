На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье подростки «обстреляли» автобус и сняли это на видео

В Шатуре подростки закидали камнями автобус и выложили видео в сеть
true
true
true

В Подмосковье подростки закидали камнями пассажирский автобус. Об этом сообщает МК.

«Глупейшие создания в Шатуре обстреляли автобус, а потом выложили это в сеть. Видимо, думают, что это круто. У полиции совсем другое мнение», — говорится в публикации.

Судя по кадрам, группа несовершеннолетних закидала автобус камнями. После этого подростки скрылись.

До этого в Ижевске пассажирский автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на месте ДТП собралось много людей. По информации СМИ, в результате аварии четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее блогер Давидыч едва не сгорел заживо в «Москвиче 3».

