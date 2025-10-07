На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Истошные крики»: в Подмосковье пенсионерку задавила машина без водителя

В подмосковном Воскресенске водитель не поставил автомобиль на ручник, и тот задавил пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В микрорайоне Новлянск припаркованная машина внезапно тронулась и по роковой случайности наехала на ничего не подозревающую пожилую женщину. На истошные крики оказавшейся под колесами пенсионерки сбежались очевидцы. Ее госпитализировали», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что автомобиль внезапно начинает движение и наезжает на пожилую женщину.

До этого в Красном Луче (ЛНР) пожилая женщина, переходившая улицу, упала навзничь и оказалась под колесами автобуса.

Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с места ДТП видно, что женщина с тростью медленно переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Ранее в Татарстане поезд снес большегруз с человеком в салоне.

