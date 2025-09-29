На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Херсонской области высказался о сложностях с бензином в регионе

Губернатор Сальдо: в Херсонской области есть сложности с ценами на бензин
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Нехватки дизельного топлива и газа в Херсонской области не наблюдается, однако есть сложности с бензином, в частности, с его стоимостью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, сокращение поставок топлива с российских нефтеперерабатывающих заводов в совокупности с логистическими проблемами отразилось на рынке. Тем не менее, массового дефицита бензина в Херсонской области нет, подчеркнул губернатор.

«Дизельное топливо есть, газ есть — с ними ситуация стабильная. С бензином сложнее, особенно беспокоит рост цен», — заявил он.

Сальдо добавил, что в настоящий момент ведется совместная работа с министерством энергетики и нефтетрейдерами по поиску новых поставщиков и восстановлению логистики. Глава региона назвал главной целью снижение цены и стабилизацию поставок бензина.

19 августа вице-премьер Александр Новак в ходе совещания поручил ФАС и Минэнерго изучить ситуацию с существенными отклонениями в розничных ценах на топливо в новых регионах. Сообщалось, что проверку отклонений в ценах на нефтепродукты должны провести в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами