Губернатор Херсонской области высказался о сложностях с бензином в регионе

Губернатор Сальдо: в Херсонской области есть сложности с ценами на бензин

Нехватки дизельного топлива и газа в Херсонской области не наблюдается, однако есть сложности с бензином, в частности, с его стоимостью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, сокращение поставок топлива с российских нефтеперерабатывающих заводов в совокупности с логистическими проблемами отразилось на рынке. Тем не менее, массового дефицита бензина в Херсонской области нет, подчеркнул губернатор.

«Дизельное топливо есть, газ есть — с ними ситуация стабильная. С бензином сложнее, особенно беспокоит рост цен», — заявил он.

Сальдо добавил, что в настоящий момент ведется совместная работа с министерством энергетики и нефтетрейдерами по поиску новых поставщиков и восстановлению логистики. Глава региона назвал главной целью снижение цены и стабилизацию поставок бензина.

19 августа вице-премьер Александр Новак в ходе совещания поручил ФАС и Минэнерго изучить ситуацию с существенными отклонениями в розничных ценах на топливо в новых регионах. Сообщалось, что проверку отклонений в ценах на нефтепродукты должны провести в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

