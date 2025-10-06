В центре Москвы перекроют движение 11 октября

В центре Москвы 11 октября перекроют движение транспорта из-за съемок кино. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«11 октября в зависимости от времени участки Староконюшенного и Кривоарбатского переулков будут закрыты для движения (не более 10 минут). Это связано с проведением киносъёмок», — сообщает канал.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее для москвичей устроили парад исторических трамваев.