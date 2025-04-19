Для москвичей устроили парад исторических трамваев

В столице прошел парад трамваев. Трансляцию вел телеканал «Москва 24».

Как отмечается, маршрут 11 исторических вагонов начался от станции метро «Октябрьская» и продлился до Даниловской мануфактуры. В параде приняли участие, в том числе, конка, чехословацкая «Татра» и современные модели.

В дептрансе Москвы рассказали, что москвичи также могли увидеть выставку ретровагонов в трамвайном депо имени П.Л. Апакова на улице Шаболовка, которое в первый раз после реконструкции открыло свои двери для посетителей.

Прошлой весной московскому трамваю исполнилось 125 лет. 6 апреля 1899 года по улицам города проехал первый электрический трамвай. Маршрут №6 пролегал от Бутырской заставы до Петровского парка. Трамвай мог развивать скорость до 25 км/ч и курсировал с восьми утра до восьми вечера. Первые маршруты трамвая связали окраины Садового кольца с центром и в основном повторяли коночные.

Ранее в Москве и Петербурге разрешили использовать беспилотные трамваи.