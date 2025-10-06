Россиянам напомнили о штрафах за несогласованный тюнинг автомобиля

В России тюнинг автомобиля можно проводить только в случае, если владелец машины заблаговременно подтвердит, что это не угрожает безопасности движения и не повышает риски ДТП. Получив соответствующий сертификат одобрения, можно проводить работы, в противном случае – машину заберут на штрафстоянку, а затем потребуют вернуть ее в исходный, предупредил автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Под запретом — изменения в конструкции машины. То есть сотни инженеров на заводе просчитывали, как машина будет ездить именно в такой сборке, а здесь какой-то Кулибин, дядя Вася из гаража, говорит: «А внесу-ка я изменения, нафиг мне эти крылья?» Или ставит спойлер, или трубу-прямоток. И чем это грозит? Тем, что этот спойлер может оторваться», — привел пример специалист.

Он пояснил, что при таких работах обычные люди не учитывают массу факторов, включая обтекание ветра и прочие. Именно поэтому тюнинг авто запрещен без предварительной оценки и одобрения, подчеркнул автоюрист. Даже установка ксеноновых фар запрещена, если водитель не установит также специальный гидрокорректор, линзу, омыватель – без всего этого они будут слепить других участников дорожного движения и повышать риск ДТП. Это касается и ярких элементов на кузове авто, синих фар, которые могут быть незаметны, и так далее.

Кроме опасности ДТП после тюнинга машина может стать источником беспокойства – например, начать слишком сильно шуметь глушителем-прямотоком.

Желающих внести изменения в конструкцию машины Славнов призвал предварительно их «легализовать», подав для этого документы в НАМИ для проведения проверки. Если изменения сочтут безопасными, владельцу выдадут сертификат на работы, который позволит поставить машину на учет в ГИБДД.

«То же самое, если вы собрали новую машину-самоделку. Если ее конструкция безопасна, то вам ее сертифицируют, и вы ставите ее на учет», — отметил юрист.

За незаконный тюнинг авто грозит штраф от 500 рублей, отправка машины на штрафстоянку, а также устранение изменений за десятидневный период. Если владелец не успеет все исправить, то машину лишат регистрации, заключил Славнов.

Напомним, недавно на портале «Госуслуги» внедрили сервис, позволяющий получить разрешение ГИБДД на тюнинг автомобиля. Через «Госуслуги» также можно получить свидетельство о соответствии ТС с изменениями в конструкции требованиям безопасности. Новый функционал внедрен в раздел портала о транспорте и получении водительских прав. Там же указан алгоритм действий автовладельца, желающего тюнинговать свой автомобиль и узаконить внесенные доработки.

Ранее были названы три серьезных минуса чип-тюнинга двигателя автомобиля.