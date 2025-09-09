На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы три серьезных минуса чип-тюнинга двигателя автомобиля

Автоэксперт Баканов перечислил 3 серьезных недостатка чип-тюнинга автомобиля
true
true
true
close
Mercedes-AMG

Чип-тюнинг двигателя автомобиля приводит к сокращению ресурса мотора. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«У любого двигателя есть определенный резерв поднятия мощности, но вопрос в том, чем мы за такой резерв будем расплачиваться? А расплачиваться мы будем большим расходом топлива, сокращенным ресурсом и так далее. Чип-тюнинг как явление несет больше вреда, чем пользы с точки зрения ресурса, а также экологии», — сообщил Баканов.

По его словам, единственный плюс чип-тюнинга – большая отдача мотора.

До этого технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что бензином АИ-92 лучше не заправлять современные автомобили, в том числе китайские.

«Проблема в том, что в свое время ряд китайских автопроизводителей для увеличения спроса на свои машины в России специально занесли в техническую документацию возможность их эксплуатации на бензине АИ-92. Дескать, Peugeot, Renault и прочие автомобили кушают дорогое топливо, а наши питаются дешевым, поэтому их выгодно содержать. Это такой небольшой развод. Заправляться таким бензином не надо», — сказал эксперт.

Ранее были названы шесть серьезных проблем китайских автомобильных двигателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами