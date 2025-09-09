Названы три серьезных минуса чип-тюнинга двигателя автомобиля

Чип-тюнинг двигателя автомобиля приводит к сокращению ресурса мотора. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«У любого двигателя есть определенный резерв поднятия мощности, но вопрос в том, чем мы за такой резерв будем расплачиваться? А расплачиваться мы будем большим расходом топлива, сокращенным ресурсом и так далее. Чип-тюнинг как явление несет больше вреда, чем пользы с точки зрения ресурса, а также экологии», — сообщил Баканов.

По его словам, единственный плюс чип-тюнинга – большая отдача мотора.

До этого технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что бензином АИ-92 лучше не заправлять современные автомобили, в том числе китайские.

«Проблема в том, что в свое время ряд китайских автопроизводителей для увеличения спроса на свои машины в России специально занесли в техническую документацию возможность их эксплуатации на бензине АИ-92. Дескать, Peugeot, Renault и прочие автомобили кушают дорогое топливо, а наши питаются дешевым, поэтому их выгодно содержать. Это такой небольшой развод. Заправляться таким бензином не надо», — сказал эксперт.

