На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт рассказал, что проверить в машине перед долгой поездкой

Автоэксперт Славнов: перед долгой поездкой важно полностью проверить машину
true
true
true
close
Photoroyalty/Shutterstock/FOTODOM

Перед длительной проверкой на автомобиле важно комплексно проверить его, в том числе двигатель, масло, тормозную жидкость, тормозную систему, ходовую часть. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

При этом он уточнил, что даже полная проверка может не уберечь от непредвиденных ситуаций.

«Машину осмотрели, она исправна, но через 50 километров водитель может наехать на гвоздь и пробить колесо. Поэтому в дороге обязательно должна быть запаска или ремкомплект. Без этого водитель подвергает риску себя и пассажиров», — пояснил Славнов.

В машине обязательно должны быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. По словам эксперта, стоит также взять с собой воду и необходимые лекарства.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр до этого рассказал «Газете.Ru», что при наступлении осенней погоды наибольший риск попадания в ДТП несут резкие маневры, интенсивные торможения, а также попадание в глубокие лужи на высокой скорости. Преждевременный переход на зимние шины усугубляет эту проблему, добавил он.

Ранее шумных водителей предупредили о грозящем им штрафе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами