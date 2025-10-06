Автоэксперт рассказал, что проверить в машине перед долгой поездкой

Перед длительной проверкой на автомобиле важно комплексно проверить его, в том числе двигатель, масло, тормозную жидкость, тормозную систему, ходовую часть. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

При этом он уточнил, что даже полная проверка может не уберечь от непредвиденных ситуаций.

«Машину осмотрели, она исправна, но через 50 километров водитель может наехать на гвоздь и пробить колесо. Поэтому в дороге обязательно должна быть запаска или ремкомплект. Без этого водитель подвергает риску себя и пассажиров», — пояснил Славнов.

В машине обязательно должны быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. По словам эксперта, стоит также взять с собой воду и необходимые лекарства.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр до этого рассказал «Газете.Ru», что при наступлении осенней погоды наибольший риск попадания в ДТП несут резкие маневры, интенсивные торможения, а также попадание в глубокие лужи на высокой скорости. Преждевременный переход на зимние шины усугубляет эту проблему, добавил он.

