В Китае появился новый автомобильный бренд

Wuling запустил в Китае новый автобренд Aishang
true
true
true
close
Aishang

Китайская компания Wuling запустила на домашнем рынке новый бренд электромобилей Aishang. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Первая модель, Aishang A100C, уже сошла с конвейера в конце сентября 2025 года, официальный старт продаж намечен на октябрь.

Модель представляет собой компактный городской электромобиль. Габариты новинки: длина - 3285 мм, ширина - 1708 мм, высота - 1550 мм, колесная база - 1980 мм. Машина получила электромотор мощностью 51 л.с., расположенный на задней оси. Емкость аккумулятора составляет 17,65 кВт.ч, что обеспечивает запас хода до 220 км.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.

