В Китае появился новый автомобильный бренд

Китайская компания Wuling запустила на домашнем рынке новый бренд электромобилей Aishang. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Первая модель, Aishang A100C, уже сошла с конвейера в конце сентября 2025 года, официальный старт продаж намечен на октябрь.

Модель представляет собой компактный городской электромобиль. Габариты новинки: длина - 3285 мм, ширина - 1708 мм, высота - 1550 мм, колесная база - 1980 мм. Машина получила электромотор мощностью 51 л.с., расположенный на задней оси. Емкость аккумулятора составляет 17,65 кВт.ч, что обеспечивает запас хода до 220 км.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.