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В России стартовали нового кроссовера Chery Tiggo 7L

Chery начала продажи в РФ кроссовера Tiggo 7L за 2,58 млн рублей
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Chery

Китайская компания Chery объявила в своем Telegram-канале о старте продаж в России нового кроссовера Tiggo 7L. Стоимость автомобиля с учетом выгод по действующим маркетинговым программам начинается от 2,58 млн рублей.

Модель получила удлиненный на 40 мм кузов в сравнении с Tiggo 7 Pro Max. Таким образом, длина автомобиля составила 4553 мм. Новинка будет доступна в трех комплектациях. Во всех них будет предусмотрен передний привод, 1,6-литровый турбомотор на 150 л.с. и семиступенчатый «робот». В топовой версии Ultra есть вентиляция передних сидений, акустические стекла, функция автоотпотевания лобового стекла, голосовое управление, навигация, пакет ADAS.

В число опций вошли изогнутый сдвоенный дисплей, кожаные сиденья с электрорегулировкой, черный потолок.

В Китае Chery Tiggo 7L автомобиль предлагается с двигателем 1,6Т, который выдает 197 л.с. и 290 Нм. Салон повторяет обновленный Tiggo 7 Pro Max, но вместо прежней сенсорной панели управления климатом появился ряд физических кнопок.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи кроссоверов Jaecoo J7 отечественной сборки.

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