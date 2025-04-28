В Китае дебютировала самая младшая модель Omoda

В Китае представили новый кроссовер Omoda C3, который появится в России

В Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

На презентации модели не стали раскрывать ее технических параметров. По некоторым данным, серийный автомобиль может получить 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

Мировая премьера нового кроссовера состоится в октябре 2025 года. По данным портала, модель выйдет и на российский рынок.

До этого стало известно, что кроссовер Omoda C7 появится у российских дилеров бренда в мае 2025 года.

Длина новинки составляет 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5. Двигатель SQRF4J16 будет дефорсирован со 186 л.с. до 150 л.с.

В оснащение автомобиля будут входить мультимедийный комплекс с экраном диагональю 15,6 дюйма, атмосферная подсветка с выбором из 256 оттенков и режимом светомузыки, пакет теплых опций и адаптивный круиз-контроль.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.