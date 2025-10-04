Сахалинец снял крупного хищника, который вышел на трассу

На Сахалине на видео попал медведь, который вышел на трассу

В Анивском районе Сахалинской области медведь вышел на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Сахалина и Курил».

«Хищник вышел к трассе утром 2 октября, но, услышав рев мотора, пустился в бега. <…> Случай произошел примерно в 500 метрах от села Воскресенского. Очевидец успел снять на видео «забег» косолапого», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых водителем, видно, как медведь быстро отдаляется от проезжей части, после чего бежит по дороге.

По словам местного жителя, хищник убежал в сторону плантаций, расположенных в окрестностях населенного пункта.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Ранее в Приморье коровы, соблюдающие ПДД, парализовали движение транспорта.