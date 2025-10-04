Появились кадры с места жесткого ДТП, в котором не выжили москвичи

В Москве сняли разбитую легковушку, попавшую в жесткое ДТП с большегрузом

В Москве легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«32-летняя женщина за рулем легкового авто выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. <...> один человек госпитализирован», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что что легковой автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, выбиты стекла, а также отсутствует крыша. У большегруза разбит бампер.

По информации канала, авария произошла на Афанасовском шоссе на северо-востоке Москвы. В результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Москве на Стахановской улице водитель разбил Chevrolet Camaro о трактор, тестируя качество тюнинга. Инцидент произошел вечером 3 октября. В процессе заездов замерялась громкость выхлопа и скорость разгона, однако водитель не справился с управлением. Его зажало в салоне.

Ранее вскрылось занижение цен на запчасти для расчета выплат по ОСАГО.