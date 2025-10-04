На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры с места жесткого ДТП, в котором не выжили москвичи

В Москве сняли разбитую легковушку, попавшую в жесткое ДТП с большегрузом
true
true
true
close
Прокуратура Москвы

В Москве легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«32-летняя женщина за рулем легкового авто выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. <...> один человек госпитализирован», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что что легковой автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, выбиты стекла, а также отсутствует крыша. У большегруза разбит бампер.

По информации канала, авария произошла на Афанасовском шоссе на северо-востоке Москвы. В результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Москве на Стахановской улице водитель разбил Chevrolet Camaro о трактор, тестируя качество тюнинга. Инцидент произошел вечером 3 октября. В процессе заездов замерялась громкость выхлопа и скорость разгона, однако водитель не справился с управлением. Его зажало в салоне.

Ранее вскрылось занижение цен на запчасти для расчета выплат по ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами