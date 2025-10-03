Москвичи разбили Chevrolet Camaro о трактор, тестируя качество тюнинга

В Москве Chevrolet Camaro врезался в трактор во время проверки тюнинга

В Москве Chevrolet Camaro врезался в трактор во время проверки результатов его технических доработок, сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», трагедия в трёх актах произошла на Стахановской улице. Вечером в пятницу любители быстрой езды и резвых моторов решили опробовать только что чипированный Chevrolet Camaro», — отмечается в публикации.

В процессе заездов замерялась громкость выхлопа и скорость разгона, однако водитель не справился с управлением и врезался в стоящий трактор. От удара его зажало в салоне. На кадрах с места происшествия видно, что у спорткара разбита передняя часть, в салоне сработали подушки безопасности. Также у машины оторвалось переднее колесо. Авария произошла в месте проведения работ по замене бордюров.

