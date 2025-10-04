На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как москвичи разбили Chevrolet Camaro о трактор

В Москве на видео сняли, как водитель разбил Chevrolet, тестируя качество тюнинга
true
true
true

В Москве на Стахановской улице водитель разбил Chevrolet Camaro о трактор, тестируя качество тюнинга. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Несколько рейсеров собрались и решили погонять на Chevrolet Camaro, но один из них не справился с управлением и влетел в припаркованный у тротуара трактор», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости врезается в трактор. По информации канала, от удара у иномарки отлетело колесо и сработала подушка безопасности.

Инцидент произошел вечером 3 октября. В процессе заездов замерялась громкость выхлопа и скорость разгона, однако водитель не справился с управлением. Его зажало в салоне. На кадрах с места происшествия видно, что у спорткара разбита передняя часть, в салоне сработали подушки безопасности. Также у машины оторвалось переднее колесо. Авария произошла в месте проведения работ по замене бордюров.

Ранее вскрылось занижение цен на запчасти для расчета выплат по ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами