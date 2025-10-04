На видео попало, как москвичи разбили Chevrolet Camaro о трактор

В Москве на видео сняли, как водитель разбил Chevrolet, тестируя качество тюнинга

В Москве на Стахановской улице водитель разбил Chevrolet Camaro о трактор, тестируя качество тюнинга. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Несколько рейсеров собрались и решили погонять на Chevrolet Camaro, но один из них не справился с управлением и влетел в припаркованный у тротуара трактор», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости врезается в трактор. По информации канала, от удара у иномарки отлетело колесо и сработала подушка безопасности.

Инцидент произошел вечером 3 октября. В процессе заездов замерялась громкость выхлопа и скорость разгона, однако водитель не справился с управлением. Его зажало в салоне. На кадрах с места происшествия видно, что у спорткара разбита передняя часть, в салоне сработали подушки безопасности. Также у машины оторвалось переднее колесо. Авария произошла в месте проведения работ по замене бордюров.

