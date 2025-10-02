Названа стоимость самого дорогого машино-места в Москве

В Москве самое дорогое машино-место стоит 53 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости Whitewill.

«Машино-место выставлено на продажу за 53 млн рублей. По цене оно сопоставимо с просторной квартирой бизнес-класса, что делает его самым дорогим парковочным местом в Москве на сегодняшний день», — рассказали аналитики.

Отмечается, что оно объединяет парковочное пространство площадью 18,9 кв. м и два келлера площадью 6,2 и 9,2 кв. м.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее сообщалось, что в четырех городах Московской области начнут функционировать платные парковки.