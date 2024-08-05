Власти Москвы расширили зоны платной парковки

В Москве введены новые зоны платной парковки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

«Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил запретить штрафовать россиян за парковку чаще раза в сутки.

Депутат предложил дополнить закон об организации дорожного движения. По словам Нилова, нередко автомобилистам дважды выписывают штраф из-за технических проблем в мобильных приложениях и платежных агрегаторах, а также смены номеров парковочных зон. При этом водителям далеко не всегда удается доказать свою правоту, отметил депутат.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее сообщалось, что в России машино-места за год подорожали до миллиона рублей.