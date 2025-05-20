В Подмосковье расширят зону платной парковки

В четырех городах Московской области начнут функционировать платные парковки, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Всего будет организовано более 700 парковочных мест, в том числе для инвалидов, на 12 городских улицах. С 20 мая платные парковки запустят в Люберцах и Дзержинском, а в конце мая – в Красногорске и Подольске», – пояснили в ведомстве.

Стоимость парковки в час составит 40-50 рублей для легкового транспорта. Штраф за неоплату - 2,5 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.