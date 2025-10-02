На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автоэксперт назвал причины ускоренного износа тормозной системы машины

Автоэксперт Петров: агрессивное вождение может ускорить износ тормозной системы
Shutterstock/FOTODOM

Агрессивное вождение, частые интенсивные торможения и перегруз автомобиля являются основными причинами, которые приводят к ускоренному износу тормозной системы. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

По его словам, негативно на тормоза может повлиять использование некачественных запчастей, например колодок или дисков. Чтобы не допустить этого, эксперт посоветовал снизить нагрузку на тормозную систему, начинать движение и замедляться постепенно, особенно если автомобиль сильно нагружен. Кроме того, важно своевременно проходить техническое обслуживание и следить за состоянием тормозов.

«Тормозная система требует регулярного осмотра. При наличии датчиков износа автомобиль сам сигнализирует о проблеме. Если их нет, следует обращать внимание на посторонние шумы и скрипы, а также периодически измерять остаточную толщину фрикционных накладок и дисков. Это позволит избежать преждевременного выхода деталей из строя», — заключил Петров.

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин до этого рассказал «Газете.Ru», что моторное масло быстро теряет свои свойства, когда автомобиль работает с высокой нагрузкой, подолгу простаивает в городских пробках или длительно не эксплуатируется.

Ранее сообщалось, что самосвал без тормозов смял десять автомобилей во Владивостоке.

