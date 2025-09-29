На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали три причины, из-за которых маcло портится внутри мотора

Автоэксперт Колодочкин назвал три причины порчи моторного масла
Ensuper/Shutterstock/FOTODOM

Моторное масло быстро теряет свои свойства, когда автомобиль работает с высокой нагрузкой, подолгу простаивает в городских пробках или длительно не эксплуатируется. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Чем тяжелее условия эксплуатации, тем быстрее масло портится. Тяжелые условия – это эксплуатация автомобиля с большой нагрузкой, в том числе в гористой местности, а также постоянная езда в пробках, когда масло перегревается. Но многие не понимают, почему городские условия эксплуатации приравнены к тяжелым», — пояснил Колодочкин.

При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях интервал замены масла следует сократить вдвое, посоветовал Колодочкин. По его словам, масло сохраняет свои свойства на протяжении пяти лет в запечатанной канистре без доступа воздуха, а в картере двигателя постепенно окисляется, даже если автомобиль не эксплуатируется.

«Если в масло попадает охлаждающая жидкость или несгоревшие остатки топлива – это фактически уже не масло, а иная жидкость, сохранившая остатки смазывающих свойств. В таком случае необходимо устранить неисправность и полностью заменить масло в двигателе, а также фильтр», — заключил эксперт.

