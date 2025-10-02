На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы марки авто, двигатели которых могут работать сотни тысяч километров

Автоэксперт Васильев: моторы Toyota и Mercedes могут работать сотни тысяч километров
Toyota

Автомобилей, способных вечно служить своим владельцам, не существуют, и рассказы о транспортных средствах, которые проходят более 250 тыс. километров без капремонта, зачастую не соответствуют действительности. Об этом сообщает «Прайм». При этом двигатели ранее выпускавшихся моделей Toyota и Mercedes могут работать сотни тысяч километров.

«В автомобиле три самых дорогих элемента — кузов, мотор и трансмиссия. Всё остальное — расходные материалы. Да, есть моторы, которые могут работать сотни тысяч километров, — например, у Toyota и Mercedes, — но они создавались в эпоху, когда требования к экологичности были существенно ниже, и их инженерная составляющая не испытывала таких ограничений», — поясняет специалист.

По словам Василева, бережное отношение и своевременный ремонт — ключ к продлению жизни автомобиля, но вечных машин не бывает.

До этого Васильев рассказал, что повышенный расход масла в двигателе автомобиля может возникать из-за особенностей конструкции или поломки. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Он пояснил, что некоторые моторы проектируют так, чтобы потреблять больше масла. Насторожиться стоит в случае, если расход резко увеличился по сравнению с нормой, указанной производителем. Речь может идти об износе шатунно-поршневой группы, когда маслосъемные колпачки и поршневые кольца теряют герметичность, уточнил эксперт. О проблемах могут говорить и внешние признаки. Так, например, сизый дым из выхлопной трубы и характерный запах сигнализируют о том, что смазка попадает в цилиндры.

Ранее россиянам объяснили, как правильно выбрать хорошую защиту для картера в авто.

