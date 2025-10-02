В Мытищах женщина не выжила после удара колеса

В Мытищах колесо от грузовика прилетело в женщину

В Мытищах слетевшее от грузовика колесо ударило женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«32‑летняя Мария Л. шла вдоль Ярославского шоссе, когда у проезжавшего грузовика оторвало колесо — оно попало ей в голову», — говорится в сообщении.

По информации канала, травмы, которые получила женщина, оказались несовместимыми с жизнью.

