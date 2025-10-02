На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мытищах женщина не выжила после удара колеса

В Мытищах колесо от грузовика прилетело в женщину
Telegram-канал «Mash»

В Мытищах слетевшее от грузовика колесо ударило женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«32‑летняя Мария Л. шла вдоль Ярославского шоссе, когда у проезжавшего грузовика оторвало колесо — оно попало ей в голову», — говорится в сообщении.

По информации канала, травмы, которые получила женщина, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого сообщалось, что в городе Пхукет (Таиланд) россиянин за рулем не справился с автомобилем и протаранил мотоцикл, на котором ехала пожилая женщина и ее восьмилетний внук. В результате ДТП женщина лишись ноги, а мальчик оказался в реанимации.

Журналисты установили, что ДТП произошло вечером 25 сентября возле храма Теп Сунтхорн. Россиянин передвигался на седане на большой скорости. В результате аварии мальчик по имени Паннапхат оказался в тяжелом состоянии в больнице. В ближайшее время нарушителю предстоит встретиться с потерпевшими для выяснения размера компенсации.

Ранее россиянину запретили въезд в Таиланд за экстремальный интим.

