Видео: петербуржец упал с 30 метров на автомобиль

В Петербурге на видео попало, как мужчина выпал с балкона на автомобиль

В Санкт-Петербурге мужчина выпал с балкона на припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Житель дома неаккуратно облокотился на стенку общего балкона и полетел вниз примерно с 30 метров. Разумеется, по закону жанра 42-летний мужчина не был трезв — ему «повезло» приземлиться на автомобиль и пробить лобовое стекло», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек падает на лобовое стекло автомобиля, которое он полностью пробивает.

По информации канала, инцидент произошел на улице Ивана Фомина. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время за жизнь петербуржца борются врачи.

