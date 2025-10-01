На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России разработали закон о беспилотном транспорте

Минтранс подготовил законопроект, определяющий ответственность за ДТП с дронами
close
Depositphotos

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и распределяющий ответственность между участниками рынка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на актуальную версию документа.

Согласно проекту, производитель будет нести ответственность, если ДТП произошло из-за нарушения ПДД самим беспилотным транспортным средством. Владелец ВАТС будет признан виновным при нарушении требований руководства по эксплуатации или несанкционированном изменении конструкции. Авторизованный сервисный центр ответит за аварию, если она случилась из-за некачественного ремонта или несвоевременного обновления программного обеспечения.

Законопроект разрабатывается с 2021 года и позволит перейти к постоянному использованию беспилотного транспорта к 2027 году. С 2022 года в 38 регионах России проводятся эксперименты по тестированию ВАТС, в ходе которых беспилотники преодолели более 23 млн км и совершили свыше 100 000 поездок.

В июле в Казани гражданский летательный аппарат потерял управление и упал на частный дом в садовом товариществе «Дубки», но никто не пострадал.

Ранее Госдума отклонила законопроект о маркировке недопустимых для водителей лекарств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами