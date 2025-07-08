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Власти Татарстана сообщили подробности падения самолета на жилой дом в Казани

При падении самолета на жилой дом в Казани никто не пострадал
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Казани гражданский летательный аппарат потерял управление и упал на частный дом в садовом товариществе «Дубки», но никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра (совпадает с мск) в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация», — пояснили власти.

По информации оперативных служб, авария произошла утром во время учебного полета. В результате инцидента возник пожар, который оперативно потушили.

Как сообщали Baza местные источники, предположительно, это был учебный самолет. На место происшествия направили сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются, данных о пострадавших пока не поступало.

До этого самолет Ан-2 потерпел крушение в Забайкалье, в Читинском районе. В МЧС сообщили, что легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и член экипажа. Шесть человек пострадали. На месте аварии работали 37 человек, из них 13 от МЧС, также были задействованы четыре единицы техники.

Ранее в Испании самолет столкнулся с высоковольтным кабелем.

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