На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума отклонила законопроект о маркировке недопустимых для водителей лекарств

В Госдуме отклонили проект закона о маркировке недопустимых для водителей лекарств
true
true
true
close
Global Look Press

Законопроект о маркировке запрещенных лекарств для водителей отклонила Госдума. Об этом сообщают «Известия».

«Госдума на пленарном заседании 24 сентября отклонила законопроект, которым предлагалось записывать в инструкции по применению лекарственных препаратов, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, предупреждения для водителей о недопустимости управления автомобилями после приема таких препаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в инструкции к лекарственному препарату, содержащему в составе наркотические или психотропные вещества предполагалось отражать дорожный знак «Движение запрещено».

До этого Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий наказание за вождение в состоянии лекарственного опьянения.

По словам адвоката МКА «Советник-Центр» Анастасии Яковлевой, под действие закона могут попасть седативные, снотворные, противоэпилептические препараты, анестетики, а также лекарства, применяемые при болезни Паркинсона.

Она сообщила, что наказание будет применяться при наличии клинических признаков опьянения и выявлении в крови водителя запрещенных веществ. Сейчас за вождение в состоянии опьянения предусмотрены штраф до 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Яковлева отметила, что ответственность будет наступать только при одновременном наличии в организме вещества из утвержденного перечня и признаков опьянения, что потребует изменения действующей процедуры медицинского освидетельствования.

Ранее Верховный суд разрешил покидать место ДТП при одном условии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами