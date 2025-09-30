На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 10 самых успешных китайских автобрендов в РФ в 2025 году

«Автостат» назвал 10 самых популярных китайских автобрендов в России в 2025 году
Рамиль Ситдиков

В России с января по август 2025 года на учет встало 424,7 тыс. новых легковых автомобилей 64-х китайских брендов. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«Самый успешный китайский бренд Haval (93050 шт.) имеет полноценное производство в России. На второй позиции Chery (79851 шт.), пока самая узнаваемая и «долгоиграющая» в России марка. Третья позиция за Geely (52858 шт.), наиболее технологичным и «европеизированным» китайцем. Но скоро расклад может поменяться», — говорится в публикации.

Автостат

Также в топ-10 оказались Changan, Jetour, Omoda, Exeed, GAC, Jaecoo и Tank.

До этого на российский рынок вышел китайский автомобильный бренд Nordcross. На первую модель марки в России было получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — сертификационный документ, который дает право продажи машин на отечественном рынке. Первой моделью оказался переименованный кроссовер Lynk&Co, который делит платформу с Volvo. О том, что представляет собой новая маскировочная марка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Geely начала продажи внедорожника Zeekr 9X с дизайном Rolls-Royce.

