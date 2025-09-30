Водитель на угнанной Lada врезался в толпу людей на Кубани

Мужчина на угнанной Lada въехал в скопление людей в станице Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«В станице Терновской Тихорецкого района 20-летний житель Успенского района за рулем «Лады» не справился с управлением и въехал в толпу людей. В результате ДТП 22-летняя девушка получила травмы», — сообщили агентству.
Отмечается, что после инцидента местные жители избили водителя и повредили автомобиль. Полиция проводит проверку, на водителя составлены несколько протоколов.
До этого в Долгопрудном иномарка влетела в остановку рядом с торговым центром «Город».
Инцидент произошел на Лихачевском проспекте, Hyundai на скорости влетел в остановку, на которой стояли люди.
27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы. Водитель иномарки жив, он в состоянии шока. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее девушка на моноколесе попала под грузовик в Подмосковье.